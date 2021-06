Bizibiu: O filho pródigo volta à casa do pai!

Na noite desta sexta-feira (25), Josenildo Alves da Rocha, mas conhecido por Bizibiu, foi recebido pela nação bacurau, pelo seu amigo e ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, com festa na garagem de Dedé de Zé Gabi.

Ele teve direito a novido cevado e anel no dedo, por ter se arrependido de ter deixado os amigos que sempre lhe apoiou, e voltado à casa do pai.

O homem da pesquisa era considerado como o filho pródigo em razão dele ter abandonado o grupo, e os amigos da pelada sem nenhum motivo.

A porta da garagem de Dedé sempre permaneceu aberta para receber os amigos de Hélio e Eudes, porta essa que Bizibiu entrou e foi bem acolhido.

“Volto ao grupo politico do MDB arrependido de ter deixado, volto com o coração cheio de alegria. Confesso que senti saudade do acolhimento de Hélio, do jeito simples que ele me tratava, das suas brincadeiras e incentivos. Um cara que sempre me ajudou quando precisei, e me tratou como gente. Hélio me recebeu com o coração aberto, me abraçou, e me disse… Seu amigo está aqui, volte para o lugar onde você nunca deveria ter saído”. Comentou emocionado.