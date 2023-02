Bloco da Assistência Social abre a programação do Carnaval de Guamaré

Um bloquinho alegre, cheio de integração e diversidade percorreu, nesta quinta-feira (16), a avenida Mon Senhor José Tibúrcio abrindo a programação do Carnaval 2023 em Guamaré. Com marchinhas, trem da alegria e muito frevo o Carnaval do SUAS contou com a participação das crianças, adolescentes, adultos e idosos, através da interação dos usuários dos programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

O Bloco do SUAS resgata a tradição dos antigos carnavais com marchinhas e frevo. “A proposta é celebrar com os usuários do SUAS as diferentes formas de se comemorar o Carnaval. Percorremos as ruas com as nossas crianças, adolescentes, idosos e suas famílias, fazendo um resgate cultural do Carnaval de rua e Bailes carnavalescos”, explica a secretária de Assistência Social, Marisa Rodrigues.

O Carnaval da Assistência preparou ainda o belo baile de máscaras dos idosos assistidos pelo programa SCFV Idosos. Tradicionalmente as atividades da Secretaria de Assistência Social estão incluídas na programação oficial da Prefeitura de Guamaré.

Este ano, que marca o retorno da festa, Carnaval terá uma ampla programação com o mela-mela, trio elétrico, praça de alimentação e atrações musicais. Nesta sexta-feira (17), final do Campeonato de Blocos e Arrastão dos Campões.

Asscom/PMG