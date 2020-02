Bloco “Segue o Líder” lança abadas para o carnaval de blocos 2020

Hexacampeão nas contas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), heptacampeão nos corações de 40 milhões de brasileiros. Fato é que o Flamengo de uma campanha histórica embalada de “Segue o líder”, confirmou o título do Campeonato Brasileiro 2019.

Empolgados ainda com a bela campanha do Flamengo no ano passado, um grupo de amigos criou para o Carnaval de 2020 o bloco “Segue O líder”. Até ontem, 75% dos abadas já tinha sidos vendidos com direito a cerveja devassa a vontade.

Com uma galera animada e muito divertida o bloco promete muitas surpresas no carnaval deste ano. Na sexta-feira, dia 21, logo após o enceramento da final do campeonato de blocos, o bloco sairá em arrastão pela as ruas da cidade.

A organização do bloco parece ter ficado louco, pois o tudo isto por apenas R$ 15,00 (quinze reais). Adquira agora mesmo sua camisa e faça parte do bloco Segue o Líder. Não fique de fora do bloco mais badalo da cidade!

Pontos de vendas:

