Bloco ‘Segue o Líder’ lança abadá para o carnaval de blocos 2023

A grande expectativa do Carnaval do Povo 2023 em Guamaré é o arrastão do bloco ‘Segue o Líder’, que promete sacudir as ruas da cidade com brilho, alegria, e muita diversão nos quatro dias de folia.

Logo na sexta-feira (17), após a decisão da afinal do campeonato de blocos, o bloco sairá no arrastão pela avenida principal da cidade até a praia da orla aratuá.

A organização informou que haverá novidades este ano, e que os primeiros lotes do abadá do bloco já estão quase encerrando. Adquira o seu que ainda dar tempo e faça parte do bloco mais badalo da cidade!

Promoção da camisa

Abadá: R$ 30,00

Casadinha: R$ 50,00

Pontos de venda

Guamaré: Milena Moda e Acessórios

Baixa do Meio: Wfor Man