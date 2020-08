Conquista: Blog completa 9 anos com a marca do reconhecimento e credibilidade!

Eu lembro como se fosse ontem, precisamente no dia 22 de agosto de 2011, nascia meio sem jeito na rede mundial de computadores o Blog Guamaré em Dia.

A página foi inaugurada ainda na plataforma Blogger.

Com trabalho e dedicação a plataforma ganhou forma, cores, brilho e milhares de leitores e seguidores diários.

Guamaré tinha um anseio de um canal de noticia que pudesse ser a voz do povo.

Em 2013, a página migrou para a plataforma WordPress, em hospedagem própria. Atualmente, já foram publicados mais de 19 mil posts no blog entre as duas plataformas, e quase 800 comentários feitos por leitores.

O blog ainda é pequeno a vista dos gigantes da região salineira, vale do assú, mato grande, e do RN, mas com nosso trabalho e reconhecimento popular, estamos sem dúvida no meio deles, retratando a vida como ela é.

Não há um problema sequer reivindicado pelo o povo que não tenha sido publicado neste canal de noticias. Na parte de busca na ABA do blog se encontra todas as publicações, basta pesquisar.

Hoje o portal completa nove anos de existência mantendo a população informada das noticias locais, regionais e nacionais de forma clara e objetiva através da rede mundial de computadores através de um Click.

Sou muito grato ao universo (físico, família, amigos, colegas, online, offline) por estar aqui, hoje. Sem toda essa rede de apoio física e online, o blog Guamaré em Dia jamais teria completado nove anos.

Já dizia o poeta “É impossível ser feliz sozinho”. Na internet, no blog, na vida, somos o que somos graças às redes. E devido à chama que bate em média 70 vezes por minuto dentro de nós.

A você leitor diário o meu abraço, e o muito obrigado por sua audiência!

