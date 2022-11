Blog disponibilizará enquete para o povo votar sobre atuação dos vereadores e secretários de governo

Nos próximos dias o Blog irá disponibilizar uma enquete que ficará na ABA a direita do blog, para os leitores votar sobre a atuação de cada vereador e dos secretários do governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB).

Estamos trabalhando para o sistema computar apenas um voto por máquina com registro de IP para qualquer contestação sobre a votação e o resultado final.

Sua opinião nesta votação será muito importante para avalição do trabalho dos representantes do povo que você elegeu e reelegeu para o biênio 2020/2024, e a atuação dos serviços prestados por cada secretário do atual governo.

Antes de cada internauta votar, pedimos que leia atentamente a pergunta que será feita no cabeçario da enquete.

Aguarde!