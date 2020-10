Bloqueiro desiste de candidatura a vereador em Guamaré

Com meu nome jogado no tabuleiro politico e aparição boa nas pesquisas internas, realizadas por liderança políticas e motivado pelo apoio da família e dos amigos, confesso que quando vi meu nome em duas das pesquisas, eu fiquei feliz, feito pinto no lixo.

Depois de conversar com minha esposa, acabei desistindo da candidatura para apoiar um amigo na sua reeleição, por entender que ele precisava de mais um voto, e eu não poderia jamais abandoná-lo.

Hoje no meu whats app chegaram mensagens perguntando o porquê da desistência da minha candidatura, e se de fato desisti, quem eu iria apoiar?

Confesso que vontade o blogueiro até teve de tentar ser testado pelo povo nas urnas, posto que há muitos anos militamos na política e na vida social de Guamaré.

Ocorre que não basta apenas “querer” ser candidato, há algumas questões básicas e fundamentais para viabilizar uma candidatura.

Em razão de muitas questões, cheguei a conclusão de que seria necessário articular três fatores para que uma candidatura a vereador seja vitoriosa nas urnas, caso eu tivesse decidido ir pra disputa.

Estes que eu vou relatar não são os únicos, mas são os principais, e não basta ter um ou outro: é a conjunção dos três que fará a diferença.

Senão vejamos:

AMIZADE

Uma boa candidatura começa por uma boa rede de amizade. O candidato que não tem amigos encontrará dificuldade de formar um bom “exército voluntário” na campanha.

Os amigos animam, motivam e dão forças ao candidato, e via de regra, não cobram nada, acreditam que serão ajudados de alguma forma depois da campanha, caso o candidato seja eleito.

Numa campanha para vereador, realmente o amigo pode valer mais do que dinheiro no caixa. Mas não adianta ter “um milhão de amigos” se não houver uma estrutura de campanha. Nosso próximo item.

DINHEIRO

Não adianta negar: sem dinheiro não existe campanha de fato, ao menos para se eleger. As campanhas, embora mais curtas, estão cada vez mais sofisticadas e caras.

O candidato a vereador tem muitas demandas que só um bom montante de recursos financeiros pode resolvê-las.

O candidato pode ter um milhão de amigos, mas se não tiver dinheiro para fazer a campanha pode ir tirando o cavalinho da chuva que não conseguirá o tão sonhado mandato.

Entretanto, também, somente dinheiro não garante um lugar ao sol. Há candidatos que gastam somas exorbitantes e não conseguem se eleger, pois não possuem o terceiro fator da nossa lista, a seguir.

SERVIÇO PRESTADO

O candidato tem uma boa rede de amigos e uma boa estrutura financeira de campanha. Pergunta-se: tem serviço prestado na comunidade?

Se não tiver encontrará dificuldades de eleição ou reeleição, mesmo tendo muitos amigos e muito dinheiro. O candidato tem que possuir liga com a população e essa “liga” só pode ser criada através de serviços, projetos e ações do candidato feito em prol do povo.

E não estamos falando de trabalho somente em época de eleição não, pelo contrário, se o candidato achar de prestar serviço somente no ano eleitoral estará condenado a se dar mal.

Esses são os três fatores essências que um candidato a vereador precisa ter para entrar na disputa com chances reais de vitória eleitoral em Guamaré.

Repito: não adianta ter um ou outro, é necessário reunir os três e saber harmonizá-los entre si.

Entenderam por que o blogueiro não se arrisca numa aventura desse tipo? Tenho certeza que tenho amigos e serviços prestados, mas não tenho recursos para entrar numa campanha eleitoral.

Por estas razões desisti, e resolvi apoiar um amigo que tem relevantes serviços prestados a população, isto já o credencia.

Quem sabe, se Deus assim permitir, em 2024 tentarei mesmo sem os três requisitos uma vaga na casa do povo.

