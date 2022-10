Bola de Ouro 2022: Benzema, do Real Madrid, é melhor jogador do mundo

Benzema está no topo do mundo. Favorito, o atacante do Real Madrid foi coroado pela revista France Football e levou a Bola de Ouro de 2022, que premia o melhor jogador da temporada 2021/22. É a primeira vez que o francês, de 34 anos, conquista o troféu.

Em seu discurso, o jogador citou os ídolos Zidane e Ronaldo como referência.

“Estou pensando de quando era pequeno, de todo trabalho, que nunca deixei de fazer. Era sonho de criança. Cresci com isso na minha cabeça e depois tive a toda motivação na minha vida: Zidane e Ronaldo”, disse Benzema, apontando aos ex-jogadores, presentes na cerimônia.