No futebol há uma máxima que não se deve gritar gol antes da hora. Na vida e no esporte, somos ensinados desde criança que não podemos comemorar vitória antes dela acontecer.

E podemos bem utilizar desses “ditos populares”, quando o assunto é aliado políticos, nomeações e contratações temporárias, que foram feitas pelo prefeito Arthur Teixeira, em dezembro de 2021, para que de fato acontecessem em tempo os gols tão esperados por parte da sua equipe de governo.

A música do Skank que deu o mote para a matéria do blog. “Bola na trave não altera o placar”, cantava Samuel Rosa na década de 90. É exatamente isso.

A frase de “É Uma Partida de Futebol” define que os cargos comissionado e contratos na gestão do prefeito, tiveram uma oportunidade ímpar durante doze meses de fazer o melhor, fazer jus ao salário pago, mas muitos destes em vez de fazer o gol e ajudar o prefeito a governar, chutaram pra fora ou na trave.

Após o decreto municipal 027/2022 que exonerou todos os cargos comissionados e rescindiu todos os contratos temporários, o que ouço nas ruas e nas redes sociais são lamentações vindas de todas os cantos da cidade, partindo de alguns servidores que ignoraram o pedido do governo pra vestir a camisa e dar seu melhor em campo em prol do povo.

Será que volto ao meu posto? Será que o secretário ou o prefeito vai me convocar e me dar outra chance? Essas e outras perguntas precisam de respostas, mas só quem tem é o técnico da seleção que observou seu desenho no campo de trabalho.

As nomeações já começaram a serem feitas e publicadas no Diário Oficial dos Municípios. O prefeito tem dado um passo de cada vez para formar sua equipe neste segundo ano de governo. Portanto, nunca esqueça: bola na trave nunca vai alterar o placar.