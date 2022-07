Bolsonaro confirma participação em Marcha com Jesus em Natal

O Presidente e Pré-Candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta terça-feira (5) que vai participar do evento “Marcha com Jesus pela Liberdade” que acontecerá em Natal (RN) na tarde do próximo dia 16 de julho (sábado).

A presença do presidente da República no evento foi confirmada pelo Coronel Hélio Oliveira, um dos organizadores da marcha, pelas redes sociais. Ele postou um vídeo no qual aparece ao lado do presidente para anunciar o evento.

“Marcha para Jesus pelo Brasil todo. Essa do Rio Grande do Norte vai ser obviamente muito concorrida e especial. Estaremos todos marchando em louvor ao nosso Deus”, afirmou Bolsonaro no vídeo, ao lado de coronel Hélio, do bispo Lindomar Sousa e do ex-ministro Rogério Marinho (PL), pré-candidato a senador no RN. 98 FM Natal