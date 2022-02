Bolsonaro critica adversários na chegada das águas do rio São Francisco ao RN

O presidente Jair Bolsonaro (PL) inaugurou nesta quarta-feira, 9, a transposição do rio São Francisco no Rio Grande do Norte, em evento no município de Jardim de Piranhas, na região do Seridó.

As águas chegaram à bacia hídrica Piranhas/Açu. O presidente estava acompanhado dos ministros potiguares Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Fábio Faria (Comunicações), entre outros ministros, e cinco dos oito deputados federais do RN.

Bolsonaro falou para uma multidão que lotou o clube da cidade. Fez um discurso forte, com críticas a adversários, tendo o ex-presidente Lula (PT), embora sem citar o nome, como alvo principal. “Aqueles que roubaram o País no passado querem voltar nas eleições deste ano, mas o povo brasileiro não vai deixar”, disse.

Lembrando que as obras da transposição do São Francisco foram iniciadas em 2007 e que foram paralisadas por governos passados, Bolsonaro disse que “os recursos desviados” dariam para construir 100 transposições. “Vamos discutir isso mais na frente, quando chegar as eleições, porque temos que mostrar os bilhões de reais desviados do povo brasileiro”, discursou.

Os governadores também foram alvo do presidente, a quem atribui a responsabilidade pelos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. Bolsonaro disse que a “culpa” pelo aumento do álcool e da gasolina se deve ao aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado pelos estados.

“Procura saber quanto a governadora (Fátima Bezerra) cobra de ICMS aqui? Eu não tenho poder de chegar na Petrobras e falar: está congelado ou diminui o preço do combustível agora. Não tenho esse poder”, disse. “O imposto federal está congelado desde quando eu assumi, em janeiro de 2019. Já o imposto estadual não, quase que dobrou de preço de 2019 para cá. Alguns vão dizer que o percentual não variou, que é o mesmo, mas eles cobram esse percentual no preço final da bomba”, afirmou.

O ministro Rogério Marinho, em seu discurso, lembrou que a integração do São Francisco foi possível ser concluída pela determinação do governo Bolsonaro, ressaltando que a obra sofreu com paralisações nos governos anteriores. “Foi preciso um presidente como o senhor, Bolsonaro, que nos deu a missão para concluir essa obra que vai transformar a vida das pessoas”, disse.

O outro ministro potiguar, Fábio Faria, também discursou em Jardim de Piranhas. Ele usou o espaço para fazer ataques ao governo Fátima Bezerra. Pouco falou sobre a transposição do São Francisco e dos benefícios que a obra proporcionará ao RN e ao Nordeste.

Dos oito deputados federais do RN, cinco estavam presentes: João Maia (PL), Beto Rosado (Progressistas), Carla Dickson (Pros), Benes Leocádio (Republicanos) e o General Girão (PSL). Mais de 130 prefeitos participaram do evento, entre eles, Álvaro Dias (PSDB), de Natal.