Bolsonaro decreta indulto a Daniel Silveira; vídeo

O Presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que vai conceder o instituto da graça ao Deputado Federal Daniel Silviera (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão. A graça funciona como um perdão dos crimes.

O anúncio foi feito por Bolsonaro em uma transmissão ao vivo na tarde desta quinta, menos de 24h após a conclusão do julgamento no STF. Ao contrário do indulto, que é concedido de forma coletiva, a graça é um perdão individual.

VEJA VÍDEO: