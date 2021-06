Bolsonaro desembarca em Mossoró nesta quinta-feira, 24

O desembarque do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no RN, na próxima quinta-feira, 24, será em Mossoró (RN). Dois helicópteros com parte da comitiva chegam no dia 23 e vão pernoitar no município.

Já no dia 24, dois aviões Embraer 190 pousam na cidade com o restante da comitiva. O horário da chegada do avião presidencial é incerto, mas Bolsonaro embarca de volta à Brasília (DF) às 18h.

Agenda

O presidente cumpre agenda no estado visitando a Barragem de Oiticica, em Jucurutu (RN) e assinando a ordem de serviço do ramal Apodi, última etapa da obra de transposição do Rio São Francisco. Do Blog de Ismael de Souza.