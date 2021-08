Bolsonaro diz que ministros do STF querem ser “donos do mundo”

Jair Bolsonaro voltou a convocar a população nesta segunda-feira (30) para as manifestações marcadas para 7 de setembro. Em entrevista à Rede Fonte, de Goiás, o presidente afirmou que o protesto vai ocorrer em defesa da liberdade de expressão.

Segundo Bolsonaro, os principais alvos são os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. O presidente disse que eles querem ser os “donos do mundo”.

“A grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma Tribunal Superior Eleitoral se alvorarem agora como ‘donas do mundo’ e que tudo decidem no tocante à liberdade de expressão. Não podemos admitir um deputado federal preso até agora — não interessa o que ele falou — bem como o jornalista preso também e um presidente de partido preso também. Não justifica isso daí.”

Bolsonaro reiterou que vai comparecer aos atos em Brasília e em São Paulo.

“Eu vou onde o povo estiver.”

O Antagonista