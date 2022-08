Bolsonaro e Lula confirmam presença no debate presidencial deste domingo (28)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, confirmou hoje (27) presença no debate presidencial de amanhã (28), às 21h, segundo informou à Folha o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Mais cedo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também havia confirmado, pelo Twitter, sua participação.

A ida ou não de Bolsonaro aos debates estava sendo objeto de especulação desde o início da campanha eleitoral. Ontem, em entrevista ao “Pânico”, da rádio Jovem Pan, ele disse que “deve ir” ao debate de amanhã, mas não havia ainda confirmado a presença.

Em agenda nesta manhã, véspera do debate, o atual chefe do Executivo federal, Jair Bolsonaro, afirmou que “não fugirá de qualquer ambiente” para defender o que ele diz entender como “interesses” da população.

O debate é promovido em parceria entre UOL, Folha de S.Paulo, Band e TV Cultura.

Candidatos convidados

Os seguintes candidatos foram convidados a participar do debate no estúdio da Band: Luiz Felipe d’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT).

Bolsonaro será o primeiro a perguntar

O debate deste domingo pode começar já em clima de confronto entre os dois candidatos que nutrem o maior clima de rivalidade entre si: Bolsonaro e Lula.

De acordo com as regras do programa, o atual presidente e candidato à reeleição será o primeiro a ter a possibilidade de fazer questionamentos aos concorrentes no bloco destinado a esse fim.

O evento é dividido em três momentos com perguntas sobre programas de governo, confronto entre os candidatos e perguntas dos jornalistas. Os blocos terão moderação de jornalistas dos veículos organizadores.

UOL