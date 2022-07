Bolsonaro participa hoje de cultos e marcha em Natal

O Presidente Jair Bolsonaro visita Natal (RN) pela segunda vez no espaço temporal de 30 dias. Hoje, Jair Bolsonaro participa de atos religiosos das Igrejas Católica e Evangélica, primeiro, assiste à missa a partir das 9 horas, no Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, com celebração do arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Vieira Rocha.

Jair Bolsonaro estará acompanhando da esposa, Michele Bolsonaro e do Prefeito de Natal (RN), Álvaro Dias (PSDB).

Posteriormente, Bolsonaro reúne-se a partir das 12h, com pastores na Assembleia de Deus, na rua Manoel Miranda, Alecrim, onde são esperados pelo menos 1.700 líderes religiosos do Rio Grande do Norte (RN).

Depois do intervalo para almoço, o Presidente Bolsonaro, participa da “Marcha com Jesus pela liberdade”. A concentração da Marcha começa às 13 horas. Após este ato, ele volta à Base Aérea de Parnamirim (RN), de onde voa para Fortaleza (CE).

A concentração da “Marcha com Jesus” ocorrerá na Nevaldo Rocha, em frente ao Midway Mall, de onde as pessoas sairão acompanhadas por três trios elétricos até o palco principal, armado na confluência das ruas Miguel Castro e Romualdo Galvão, em Lagoa Nova, onde, segundo organizadores, estarão cerca de 50 mil pessoas.