Bolsonaro sobre pesquisas: “Realmente não batem com a realidade”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta 5ª feira (10) pesquisas de intensão de voto. Afirmou que os levantamentos “não batem com a realidade” e indicou que a audiência de sua live nas redes sociais era “prova concreta” de que as pesquisas são uma “farsa” por mostrarem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1º lugar.

“O líder das pesquisas com 50% tem 50 vezes menos [pessoas] assistindo a live dele do que a live nossa. É uma prova concreta de que isso é uma farsa. As pesquisas realmente não batem com a realidade. Todo mundo sabe o que está em jogo”, disse Bolsonaro.

O chefe do Executivo afirmou que somadas as audiências de sua tradicional live de 5ª feira tinha 190 mil pessoas o assistindo. Afirmou que transmissão ao vivo em comemoração ao aniversário de 42 anos do PT reuniu apenas 1.200 pessoas.

“Arredondando 190 mil pessoas estão nos assistindo aqui. E, para vocês, quero fazer a propaganda do site do PT. No momento, o PT está fazendo uma live, aniversário do mesmo, mil e duzentas pessoas assistindo contra 190 mil para o lado de cá. Isso dá 150 vezes”, disse.

Nesta semana, Bolsonaro fez durante dois dias um giro pelo Nordeste em eventos oficiais para inauguração de obras da transposição do Rio São Francisco. Poder360.