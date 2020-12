Bom de Bola: Craques garotos chama atenção de olheiros do Estado do Ceará em Guamaré

O estado de futebol Pajezão, localizado na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, foi palco da maior peneira de garotos já realizada na cidade, região salineira e mato-grande.

Além de Guamaré, as cidades de Macau, Pendências, Assú, Alto do Rodrigues e Jandaíra, participaram do evento esportivo.

O Ceará Futebol Clube tem procurado nas cidades garotos adolescentes de 10 a 14 anos de idade, com habilidade e bom de bola.

O Ceará está disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e a maioria dos craques hoje do time principal vieram da seleção de base.

Mais de 400 garotos selecionados passaram pela avaliação dos olheiros do Ceará. O professor Marlon, foi um dos representantes do clube.

A organização de juntar os meninos não foi fácil, veio de um desportista que tem o DNA do esporte na veia.

Thiago de Berg teve a missão junto com Bebeu Potiguar de ajudar cada adolescente a sonhar em ser um jogador de futebol profissional. Além de organizar o evento, ele ainda incentivou cada um a dar o melhor de si.

Tiago foi eleito vereador no ultimo dia 15 de novembro, e uma de suas principais bandeira durante seu mandato será o esporte.

O evento contou com o apoio das secretarias de segurança e saúde, que garantiram a ordem e apoio do inicio ao final do campeonato.

A lista dos atletas selecionados para categoria de base será divulgada nos próximos dias pelo o Clube do Ceará.

(Visited 67 times, 67 visits today)