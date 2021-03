Bomba: Médicos europeus pedem uso urgente da Ivermectina; VEJA VÍDEO

Médicos portugueses fizeram uma petição para conseguir o uso urgente da ivermectina no tratamento contra a Covid-19.

Os profissionais da saúde realizaram um estudo com centenas de pessoas e o resultado foi considerado positivo.

A médica pesquisadora inglesa, Tess Lawrie, afirmou que fez estudos e atestou que o medicamento tem eficácia na cura e prevenção contra o coronavírus.

A agência que regula o uso da ivermectina no mundo está considerando as informações e pode atestar sua eficácia em pacientes infectados com o vírus.

