Bomba no cenário político de Guamaré… Já estou ouvindo o barulho da faísca e o cheiro da pólvora!

Eu sou uma daquelas pessoas que formam opinião, do tipo que as mãos começam a coçar com uma notícia que mudará o cenário político em Guamaré.

Sou daqueles, cujo língua tenta fugir de dentro da boca para dizer logo em primeira mão. Não gosto do silêncio, porque assusta.

A bomba está nas mãos dos vereadores para ser acionada e explodida ou desarmada.

Quero ver agora, se há coerência por parte dos 11 vereadores eleitos e reeleitos, para que lado vão pender.

Se serão justos ou injustos, se estarão no lugar do povo e não do povo aliado, se irão condenar ou absolver.

A bomba está aí, nas mãos daqueles que foram escolhidos pelo o povo para ser seus representantes, mas que terão nos próximos dias uma missão de decidir o futuro de três homens políticos que deram sua contribuição por Guamaré.

Aguarde reportagem completa…

