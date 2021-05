Bomba no cenário politico em Guamaré! Já estou sentindo o cheiro da pólvora!

Bastidores da Câmara Municipal tá pegando fogo, andando pelos os corredores do parlamento na tarde desta quarta-feira (26), o blog com o ouvido no chão ouviu uma informação privilegiada que pode mudar a qualquer momento a composição da Câmara de Vereadores.

Há quem afirme que um suplente de vereador tá mais feliz do que pinto no lixo com a real possibilidade de assumir uma cadeira. A garantia é tanta que ele tirou o paletó do guarda roupas.

Aqui pra gente…

Antes de ir em busca de noticias desta informação, o assunto não é outro nas ruas e nas esquinas. Os grupos de whats app também revelam essa possibilidade.

Um erro no legislativo por parte de algum vereador pode custar a perda da cadeira. A cidade e o parlamento não suporta mais tantas mudanças.

O saudoso Magalhães Pinto, no entanto, já ensinava lá atrás que “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Você olha de novo e ela já mudou”.

Fico aqui na torcida que os articuladores políticos encontrem em tempo um especialista como Horst Lenz, um homem que ficou conhecido por desamar qualquer tipo de bomba.

Por fim, quem for de isopor que se esfarele, pois meu dever é informar e não convencer.

