Bomba no Cenário Politico: já estou sentindo o cheiro da pólvora com o anúncio de forte adesão ao 77

Manhã de domingo (06) movimentada na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré. Por lá os fogos dão sinais de grande movimentação no cenário politico visando às eleições deste ano.

A notícia quentinha que acaba de chegar à redação do blog, é que um nome forte do grupo de Hélio Willamy, jogou a toalha e acaba de aderir ao grupo do SOLIDARIEDADE de Mozaniel.

Os 77 estão em festa.

Aguarde ainda hoje matéria completa!

