Brasil chega a 1 mil casos de Coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 12h08 deste sábado (21), 1.000 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 25 estados e no Distrito Federal. São 12 mortes no Brasil, três no Rio de Janeiro e chegou a nove em São Paulo. G1

(Visited 1 times, 1 visits today)

Macau: Túlio não consegue tirar os cavalos e os porcos da rua; imagine enfrentar o Coronavírus Expresso Cabral reduz frota e ônibus saem de circulação sábados e domingos