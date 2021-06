A Conmebol divulgou a programação da Copa América, que foi transferida para o Brasil. O jogo de abertura será em Brasília (DF), em 13 de junho, entre Brasil e Venezuela.

As dez seleções do torneio será divididas em dois grupos. A final está marcada para 10 de julho, no Maracanã.

Não haverá público nos estádios.

