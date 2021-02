Brasileirão: “Ganhar do Vasco da Gama, é como ganhar da Argentina”  Disse Diney

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro que será realizado nesta quinta-feira (04), promete muitas emoções para os torcedores do Flamengo e Vasco por este Brasil a fora.

Em Guamaré, por exemplo, os torcedores estão muito confiantes numa vitória esmagadora em cima de seu maior rival. O titulo do Brasileirão 2020 só depende do mengão.

Se o Flamengo ganhar o clássico fica com apenas um ponto de diferença do líder do campeonato, o Internacional de Porto Alegre, faltando cinco rodadas para o final do torneio.

Isto só será possível se caso o Inter perder a partida contra o Atlético-PR. Todos os olhares estarão na TV sobre o clássico da próxima quinta no Maracanã.

Diney, Flamenguista nato, disse que “ganhar do Vasco da Gama, é como ganhar da Argentina… É muito melhor!”. A partida será transmitida pelo o canal Premier Clubes.

(Visited 33 times, 34 visits today)