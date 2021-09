Bruno Henrique faz dois e Flamengo abre vantagem na semi da Libertadores

O Flamengo deu um passo importante para chegar à final da Copa Libertadores. Com gols de Bruno Henrique, o time de Renato Gaúcho venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0 e largou na frente na primeira semifinal.

Quem esperava um jogo de ataque contra defesa até se surpreendeu com uma partida elétrica e cheia de “lá e cá” principalmente no primeiro tempo.

O Barcelona ainda jogou praticamente um tempo inteiro com dez jogadores depois que Molina foi expulso no final da primeira etapa. No final do jogo, foi a vez de Léo Pereira receber o vermelho direto.