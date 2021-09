Em mais uma noite inspirada de Bruno Henrique, autor dos dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU), no Estádio Monumental, em Guyaquil (EQU).

O Flamengo repetiu o placar obtido no Maracanã e garantiu seu lugar na final da Libertadores. No dia 27 de novembro, o Rubro-Negro tenta o tri diante do Palmeiras, no Centenário, em Montevidéu.