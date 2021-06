No dia do adeus de Gerson, o Flamengo presenteou o jogador com uma vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, hoje (23), no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileiro.

Os gols foram de Bruno Henrique (2), com David descontando. O duelo no Rio de Janeiro foi disputado em alta velocidade e com ambas equipes buscando a vitória.

No fim, prevaleceu a superioridade do Fla, que teve atuação mais constante ao longo do jogo.