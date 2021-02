Cabo PM Fagner Monte é o novo Comandante da Guarda Municipal de João Câmara

O prefeito Manoel Bernardo empossou o Cabo PM – Fagner do Monte Rodrigues, mas conhecido por Monte, como novo comandante da Guarda Municipal de João Câmara, em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (02), na Câmara Municipal.

Ao receber o comando, Fagner Monte, disse que vai honrar a população e toda corporação a frente da instituição com trabalho em prol de garantir a segurança que o povo precisa, com trabalho de parcerias com a polícia civil e militar. “Eu assumo este comando com o compromisso de honrar, além da instituição Guarda Civil Municipal, os munícipes dessa cidade, que são as pessoas mais importantes para a Guarda Municipal.”, Concluiu.

A solenidade foi realizada na sede do poder legislativo, e contou com a presença do prefeito Manoel Bernardo, vereadores, autoridades politicas e religiosas, agentes da policia militar e civil, do comandante da 1ª CIPM de Macau, Major Sidclei Amaral, do vereador de Guamaré, Daniel Monte, que é irmão do comandante, além da presença de GMs de Guamaré e de outras cidades.

O Sargento da PM Jhonny Cruff, responsável pelo o destacamento policial de Guamaré, prestigiou a solenidade de posse. Jhonny disse que o prefeito acertou em nomear um PM que tem em suas veias o DNA da segurança pública, “Fagner Monte, além de ter uma vasta experiência, é um homem de linha de frente, e tende muito a contribuir com a segurança pública da cidade, e do patrimônio público de João Câmara”. Comentou.

O prefeito Manoel Bernardo disse que “a Guarda Municipal é a Prefeitura nas ruas da sede e dos distritos de João Câmara. O que esperamos é uma guarda altiva, que tenha uma relação de respeito com o cidadão e ao mesmo tempo firme, quando necessário. O Comandante Fagner Monte é um homem sério, de muito trabalho, de muita dedicação. Temos muita confiança na capacidade dele de comandar uma instituição tão importante para nossa população”, afirmou.

