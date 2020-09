Cachorro faz “plantão” em frente a hospital de Guamaré esperando por dono internado

Uma verdadeira história de amizade e amor entre paciente e seu animal de estimação comoveu todos os funcionários do Hospital Manoel Lucas de Miranda e populares. O dono precisou ser internado no hospital na última terça-feira (08), mas seu cachorro não quis deixá-lo sozinho nesse momento difícil.

O animal chamado por Boby fez questão de acompanhá-lo e ficou do lado de fora do hospital esperando o paciente, mas no dia seguinte ele precisou ser transferido para Natal, e o cão não viu seu dono saindo, mesmo assim continua no mesmo local.

O reencontro entre dono e animal ainda não tem data para acontecer, já que o paciente não tem previsão para receber alta. O cachorro que é muito dócil e adora brincar está recebendo a atenção de funcionários e populares para cuidar dele.

“A intenção, no entanto, é levá-lo de volta para casa e fazer com que ele fique onde vive com os demais familiares do paciente, esperando pelo seu amigo internado se recuperar, informou o porteiro a nossa equipe”.

Ninguém da unidade de saúde não soube informar o nome do paciente devido a grande demanda de atendimentos da ultima terça-feira até a noite de hoje. E segundo informações houve também duas mudanças na troca da equipe de plantão dificultando a identificação.

Nota do Blog

Se alguém conhecer o cachorro pela coleira de cor vermelha, favor entrar em contato com a recepção do hospital para levá-lo pra casa.

O gesto de amor e amizade de Boby com seu dono merece ganhar de alguém que ler essa matéria, dar de presente ao animal uma visita ao petshop e receber cuidados especiais, antes mesmo de ir embora.

(Visited 1 times, 1 visits today)