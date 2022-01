Caern passa a ter novo número de atendimento pelo WhatsApp

O canal de atendimento da Caern pelo aplicativo WhatsApp passa a ser o (84) 98118-8400. O número de telefone mudou, mas os serviços oferecidos continuam os mesmos.

Através do WhatsApp é possível parcelar débitos, solicitar 2ª via de conta, atualizar contato, consultar pagamento, registrar falta de água, informar vazamento, emitir certidão de débitos, consultar histórico de consumo, verificar certificado e acompanhar solicitações. Salve o novo número e tenha mais uma opção de contato na palma da mão.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A Caern também conta com outros canais de atendimento. Através do teleatendimento, no número 115, é possível registrar falta de água, informar de vazamentos, solicitar serviços de esgoto, pedidos de ligação entre outras demandas.

Funciona 24h, nos sete dias da semana.

Tem ainda a Agência Virtual. Acessando www.caern.com.br é possível consultar pagamentos, contestar conta de água, solicitar religação, parcelar débitos e muito mais.

A companhia dispõe ainda do aplicativo Caern Mobile, que reúne todos os serviços e está disponível para iOS e Android.