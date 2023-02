Caern retoma abastecimentos de Guamaré e comunidades de Macau nesta quarta, 1º

A Caern suspendeu o abastecimento de Guamaré e as comunidades de Lagoa Doce, Mangue Seco, Lagoa de Baixo, Umarizeiro e Baixa do Meio, além das comunidades Cohab, Papagaio, Barreira, Soledade, Terra de Deus e Diogo Lopes, que pertencem ao município de Macau. Os serviços iniciaram na manhã desta segunda-feira (30) e o sistema será religado ao meio-dia de quarta-feira (1º).

Após religar, o prazo para normalização do abastecimento é de até 72 horas, de acordo com a pressurização de água na rede. A suspensão do fornecimento é necessária para a retirada de um vazamento na adutora e para substituição e instalação de registros de manobra no sistema.