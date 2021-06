Caern trabalha em conserto de vazamento em adutora que abastece Guamaré e comunidades

O município de Guamaré e as comunidades de Barreira, Diogo Lopes, Mangue Seco, Umarizeiro e Baixa do Meio estão com o abastecimento suspenso, por causa de vazamento detectado pela Caern na adutora que leva água para essas localidades.

A companhia já está providenciando o conserto da adutora, para que seja restabelecido o fornecimento.

A previsão é que o serviço seja concluído até as 17h desta terça-feira (22). Retomado o abastecimento, será necessário aguardar um prazo de até 48 horas para que a rede esteja completamente pressurizada e o fornecimento normalizado.

Nesse período, é importante que a população utilize a água reservada de forma racional, a fim de minimizar os transtornos.