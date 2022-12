Caern trabalha para restabelecer abastecimento em Guamaré e comunidades

O município de Guamaré e as comunidades de Barreira, Diogo Lopes, Umarizeiro, Lagoa Doce e Baixa do Meio, na região Sertão Central potiguar, estão com o abastecimento suspenso nesta segunda-feira (19), por causa de um vazamento detectado na Adutora Macau-Guamaré.

Para que a Caern realize o serviço de retirada do vazamento, foi necessário parar o sistema de abastecimento de água.

O serviço será realizado hoje, após a empresa responsável pelo gasoduto existente no local delimitar a área de segurança para o trabalho.

A previsão é que o serviço seja concluído no começo da noite, com a imediata retomada do fornecimento.

No entanto, para que o abastecimento esteja completamente normalizado em todas as áreas afetadas será necessário aguardar um prazo de até 72 horas.