Cães farejadores são protagonistas em operação policial na cidade de Macau

Uma operação integrada entre as Policias Militar e Civil, resultou na apreensão de armas, drogas e aparelhos celulares.

A ação ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (10). Na operação a Polícia utilizou dois cães farejadores do canil da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

O combate ao tráfico de drogas é um dos focos da segurança pública. Desde o início do ano, operações com aumento de efetivo são deflagradas com o intuito de aumentar a sensação de segurança da população, retirando drogas e armas das ruas, além de coibir a atividade criminosa, reduzindo assim os indicadores criminais.

O Canil da Polícia Militar, é parte integrante destes procedimentos de segurança. As equipes integram os grupos que realizam incursões em locais apontados pela inteligência como prováveis pontos de atividade criminosa vinculada ao tráfico de drogas. Além da detecção de drogas, os animais atuam também em praças esportivas, na busca de fugitivos em matas e resgate de pessoas perdidas.

De acordo com o major Sidcley, o uso desses animais para os trabalhos da Polícia Militar é fundamental. “Eles são de extrema importância e muito eficientes na localização de drogas, de artefatos explosivos, busca por pessoa desaparecidas e marginais escondidos no mangue ou na mata, além de extremamente eficazes também em imobilizações, ações de controle e restabelecimento de ordem”, afirma.

Ações como essas fazem parte do planejamento estratégico da 1° CIPM com objetivo de coibir o tráfico de drogas em Macau e na região. Blog do Locutor Leão.

