Caixa abre hoje 770 agências para pagar auxílio emergencial e FGTS

Dezesseis agências da Caixa no Rio Grande do Norte serão abertas neste sábado (3), das 8h às 12h, para atendimento a beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Os beneficiários nascidos em maio poderão sacar o Auxílio Emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho poderão retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial do FGTS.

A Caixa informou que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Veja quais agências vão funcionar neste sábado (3):

Assu – Caicó – Ceará-Mirim – Goianinha – João Câmara – Macaíba – Mossoró (Centro) – Mossoró (Ilha de S. Luzia) – Natal (Cidade Alta) – Natal (Potengi – Avenida João Medeiros Filho) – Natal (Potengi – Avenida das Fronteiras) – Parnamirim (Centro) – Pau dos Ferros – Santa Cruz – São Gonçalo do Amarante (Av. Tomaz Landim) – São José de Mipibu.

Auxílio Emergencial

Ao todo, no sábado, terão sido pagos R$ 218,3 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,7 milhões de brasileiros. Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

(Visited 1 times, 1 visits today)