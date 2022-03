Caixa inicia pagamento da parcela de março do Auxilio Brasil

A Caixa inicia, nesta sexta-feira (18), o pagamento da parcela de março do Auxílio Brasil. Neste primeiro dia, recebem os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 1.

Segundo informações da Agência Brasil, as datas do benefício seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

Para consultar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas, os beneficiários podem consultar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

O valor mínimo pago pelo Auxílio Brasil é de R$ 400. Após incluir 3 milhões no início deste ano, o programa atende atualmente 17,5 milhões de famílias.

Também nesta sexta (18), começa a ser pago o Auxílio Gás para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 1.