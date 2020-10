Caixa libera saque do auxílio emergencial para 4 milhões nesta quinta

Agência Brasil

A Caixa libera nesta quinta-feira (15) o saque em dinheiro de parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões nascidos em setembro. Os beneficiários poderão resgatar da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data que entraram no programa. O grupo faz parte do ciclo 2 do calendário, que já concluiu o pagamento em depósito na conta digital.

Amanhã, mais 3,6 milhões nascidos em julho recebem por meio de depósito em conta digital parcelas de R$ 600, assim como a primeira extra de R$ 300. Serão 1,3 milhão de beneficiários que receberão parcelas de R$ 600 e outros 2,3 milhões a extra de R$ 300. O saque para esse grupo será liberado em 26 de novembro.

Além das agências, o resgate em dinheiro pode ser feito nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem. A transferência para outras contas também estará liberada.

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no app, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o beneficiário deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

(Visited 1 times, 1 visits today)