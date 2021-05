Caixa paga 2ª parcela do auxilio emergencial nascidos em Maio

A Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (21), a segunda parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) encerrado em 4 e trabalhadores nascidos em maio e que não fazem parte do programa social.

O saque pode ser feito pelo responsável familiar, por meio da conta de depósito do Bolsa Família, Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, e é possível realizá-lo em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou caixas eletrônicos da Caixa.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site da Caixa ou do Ministério da Cidadania.

(Visited 3 times, 3 visits today)