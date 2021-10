Caixa para 6ª parcela do auxilio emergencial neste domingo, 03

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais nascidos em dezembro, neste domingo (3).

O dinheiro varia de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família e, fica disponível para compras, pagamentos e transferências, mas só poderá ser sacado no dia 19 de outubro.

O pagamento do auxílio é feito de acordo com o mês de nascimento, para trabalhadores informais, e com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) para quem é do Bolsa Família.