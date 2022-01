Calendário PIS 2022 divulgado; veja datas e quem vai receber até R$ 1.212

Vai começar em fevereiro o pagamento do calendário do abono Pis/Pasep 2022. A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir de 8 de fevereiro os novos pagamentos do abono salarial já conhecido dos brasileiros. Vai receber o PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada em 2020 e recebeu até 2 salários mínimos.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) divulgou a prévia do calendário proposto pelo governo. Serão mais de 23 milhões de trabalhadores que terão direito ao abono salarial referente ao ano-base 2020, ou seja, o benefício será pago para quem trabalhou com carteira assinada ao longo de 2020.

No ano passado o governo não pagou o abono e esse valor ficou retido após decisão do Codefat. Agora, a tabela mudou e a previsão é pagar todos os beneficiários até março de 2022 (calendário 2020). A previsão inicial era liberar o abono todos os meses conforme o mês de aniversário. O governo adiantou que fará o pagamento do abono referente a 2021 somente em 2023.

Calendário do Pis 2022 começa em fevereiro

De acordo com o modelo de calendário proposto pelo governo ao Codefat, o pagamento do Pis vai iniciar no dia 8 de fevereiro para os nascidos em janeiro e seguir até 31 de março quando o dinheiro será depositado para nascidos em dezembro.

Já quem é do grupo do PASEP (servidores públicos) vão começar a receber em 15 de fevereiro, com depósitos concluídos até 24 de março.

Há prazo para sacar o abono Pis/Pasep e ele vai até 29 de dezembro de 2022 para todos os grupos. Quem não sacar, não perderá o valor, que ficará acumulado para a próxima liberação a ser divulgada pelo governo no ano que vem.

Confira o novo calendário do Pis/Pasep em 2022 que terá depósitos de fevereiro a março de 2022 para todos os grupos. Os pagamentos seguirão o mês de nascimento do beneficiário. Veja os dois calendários:

Mês de nascimento Data de pagamento do PIS 2022 Janeiro 08 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Número final da inscrição Data de pagamento do PASEP 2022 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março