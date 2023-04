Câmara aprova empréstimo de R$ 52 milhões à Prefeitura

Com os votos favoráveis de oito dos onze parlamentares presentes no plenário da Câmara dos Vereadores de Guamaré, foi aprovado no início da manhã desta segunda-feira (24), o projeto de lei do Executivo autorizando o município a contrair empréstimo de R$ 52 milhões através da Caixa Econômica para obras de infraestrutura na cidade.

O projeto teve os votos contrários dos vereadores de oposição, Daniel do Sub (SD), Thiago de Berg (SD) e Leandro Felix (MDB). Os recursos serão usados para obras de infraestrutura no município.

De acordo com o PL aprovado, os recursos serão oriundos do Programa Finisa– Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. O Poder Executivo vai oferecer em garantia da operação de crédito, as cotas de repartição constitucional do Imposto de Circulação de Mercadorias – ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Com informações: Assecom/CMG.