Câmara com representatividade na semana do Meio Ambiente

Acompanhado do secretário de Gabinete Civil, Moacir Reinaldo e das secretárias de Meio Ambiente, Silvone Almeida, do Turismo, Mohana Arnaud e de Tributação, Magna Alves, o presidente da Câmara Municipal, Diego de Lisete, juntamente com os vereadores Edinor Albuquerque, Elaine Guedes, Leandro Felix, Miranda Junior, Thiago de Berg, Daniel do Sub, Manu do Nascimento e Dedezinho participou de um passeio belas belezas naturais da cidade.

Durante o percurso, os vereadores ouviram reivindicações de pescadores, canoeiros e de guias turísticos da cidade, que aproveitaram a ocasião para denunciar também o desmatamento ilegal dos Mangues. A comitiva visitou as Gamboas e os Rios que cortam a cidade e as praias do Queimado, Atabaia, Novo Caribe, finalizando a rota na praia do Presídio. Fonte: Asscomcmg