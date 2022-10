Câmara de Guamaré alerta servidores sobre a importância do ponto eletrônico

A mesa diretora da Câmara Municipal de Guamaré, por intermédio de sua presidência vereador Eudes Miranda (MDB), vem alertar todos os servidores públicos do poder legislativo, sobre adoção rigorosa do ponto eletrônico em suas dependências, em cumprimento a resolução nº 024/2015 republicada por convalidação nesta sexta-feira, dia 07.

O ponto eletrônico é uma ferramenta essencial para garantir a eficiência e assiduidade dos servidores públicos, de forma a demonstrar claramente a prestação dos serviços realizados no âmbito do poder legislativo, o que garante a verificação com segurança no cumprimento da jornada dos servidores.

Benefícios através do ponto

A adoção do ponto eletrônico para os funcionários da câmara municipal traz diversos benefícios tanto para a câmara, quanto para os servidores.

Nesse caso, o presidente da câmara Eudes Miranda, tem feito seu papel de gestor público, conscientizando e demonstrando que as vantagens com o registro de ponto eletrônico não são apenas para o poder legislativo, mas em especial para o próprio servidor publico.

Segurança do sistema

A Câmara Municipal alerta todos servidores que a implantação do ponto eletrônico não é uma forma de vigiar os funcionários, mas sim de assegurar que todos os direitos do trabalhador estão sendo cumpridos de acordo com as leis.

O sistema é seguro, e foi projetado para registrar a presença dos servidores através de suas digitais. O presidente informa que o pagamento da folha de cada funcionário só será efetuado mediante o registro biométrico do servidor.

Vale para todos

O ponto biométrico vale para todos os servidores do poder legislativo, como: servidores, assessores de gabinete, e assessores parlamentares.

Clique aqui e veja a resolução nº 024/2015 republicada por convalidação:

Resolução nº 0242015,-Republicada por Convalidação – CMG