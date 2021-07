Câmara de Guamaré aprova em sessão extraordinária repasse de R$ 200 mil reais para APAC

Sabe aquela sessão boa de prestigiar devido o bom debate? Foi à sessão extraordinária desta sexta-feira (30). Os trabalhos pegou fogo nas discussões em razão ter em pauta um projeto de lei polêmico, que dividiu opiniões dos vereadores e própria da população do município desde a publicação do edital.

Após o presidente da câmara, vereador Diego de Lisete, colocar na ordem do dia o projeto de Lei de autoria do poder Executivo Municipal, que visa autorizar a celebrar convênio com a associação de proteção e assistência carcerária – APAC, com o objetivo de conjugar esforços para a reinserção social e moral dos reeducandos à sociedade.

O vereador e líder do governo na câmara, vereador Edinor Albuquerque (MDB), defendeu e justificou seu voto favorável mostrando a importância da aprovação do projeto, e pediu a seus pares que votassem a favor para que o convênio fosse celebrado com TJRN.

Logo após, foi à vez do vereador Gustavo Santiago (SD), que divergiu e votou contra o projeto, o vereador oposicionista fez um esclarecimento pontuado, dizendo que com a aprovação causaria perdas irreparáveis ao munícipio, tendo em vista que outros projetos de lei que beneficia o povo estão engavetados.

A APAC Macau foi inaugurada em novembro de 2010 para abrigar condenados ao regime fechado e ao semiaberto. As APACs funcionam sob a coordenação executiva do programa Novos Rumos na Execução Penal do TJRN.

O projeto de lei foi aprovado por 7×2, e será encaminhado para ser sancionado pelo o poder executivo. Mesmo com a aprovação, muitas pessoas ainda continuam usando as redes sociais e grupos de whatsapp para emitir suas opiniões.

