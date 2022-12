Câmara de Guamaré aprova LOA 2023 e entra em recesso parlamentar

O plenário da Câmara Municipal de Guamaré aprovou na sessão ordinária da manhã desta terça-feira (13), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA 2023), de autoria do Poder Executivo. A previsão do orçamento do município para o ano de 2023, de acordo com a lei, ficou perto dos R$ 242 milhões.

“A Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como a administração pública vai arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. O parlamento debateu e votou o projeto com cuidado e responsabilidade, a fim de promover desenvolvimento e qualidade de vida para os cidadãos de Guamaré”, pontuou o vereador e presidente da casa legislativa, Eudes Miranda.

Após a sessão que votou e aprovou à unanimidade a LOA 2023, o Poder Legislativo entrou em recesso parlamentar, voltando com as atividades em plenário no início do primeiro semestre de 2023. Durante este período, o setor administrativo e os gabinetes da presidência e dos vereadores mantém suas atividades de rotina.

Asscom/CMG