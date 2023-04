Câmara de Guamaré com representatividade no Bandeiraço da XXII Marcha dos Vereadores

A Marcha dos Vereadores 2023, que ocorreu essa semana em Brasília/DF, reservou a manhã desta sexta-feira (28) para um bandeiraço na Praça dos Três Poderes, com a presença de vereadores de todas as regiões do país.

“Foi uma oportunidade para a gente mostrar a força do municipalismo brasileiro”, destacou o presidente da Câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda. Nove dos onze vereadores do município participaram do evento.

Com informações: Asseco/CMG