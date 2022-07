Câmara de Guamaré continua com atendimento a população mesmo durante o recesso das sessões

Em recesso das sessões conforme determina seu Regimento Interno, a Câmara Municipal de Guamaré continua trabalhando, tanto na presidência quanto nos gabinetes dos vereadores neste mês de julho.

Segundo o diretor da Câmara, Moacir Reinaldo, ele disse que “durante esse período, apenas as sessões ordinárias são interrompidas. O recebimento das demandas da população, as reuniões com as autoridades locais para solucionar problemas do município, e as visitas aos diferentes pontos da cidade, tanto na sede como na zona rural, seguem acontecendo conforme a agenda dos parlamentares” Finalizou.

Os gabinetes e os setores administrativos seguem com as atividades normalmente. Além da presidência e dos gabinetes dos vereadores, a Câmara conta ainda com os serviços de Ouvidoria e do Protocolo, que também não pararam durante o recesso das sessões, e seguem com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h – 13h às 17h.

