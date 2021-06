Câmara de Guamaré emite carteira de identidade de forma gratuita na próxima terça e quinta

Você sabia que a Câmara de Guamaré, está oferecendo serviços gratuitos para a população? A Casa do povo, onde são criadas as leis municipais, e que fiscaliza o trabalho da prefeitura, também conta com atividades sociais.

A partir dessa terça-feira, dia 29/06, e quinta-feira, dia 02/07 a Câmara Municipal, continua com emissão gratuitamente de carteiras de identidade (RG), para quem ainda não tem a primeira via do documento, além de emitir a segunda via para os idosos acima de 60 anos que precisarem renovar seu RG.

A ação, que é fruto de um convênio entre o legislativo municipal, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM–RN).

De acordo com o que estabelece o convênio, a segunda e terceira via terão um custo de R$ 25,00 e R$ 35,00 reais, respectivamente.

O agendamento para quem necessitar requerer a emissão do documento, acontece pelo site: guamare.rn.leg.br – Ou no anexo do poder legislativo (Escola do Legislativo), na Rua Luiz de Souza Miranda – S/N, das 08h às 12 horas. As cédulas serão emitidas, e entregues nas terças e quintas-feiras.

Para a emissão do RG, é necessário apresentar a seguinte documentação:

Documentação para 1ª via

Certidão de nascimento ou casamento original ou cópia autenticada;

CPF;

PIS, PASEP (opcional);

02 fotos 3×4 de frente, fundo branco

Comprovante de residência.

A 1ª via da carteira de identidade é gratuita, conforme lei 7.116 de 29 de agosto de 1983.

Documentação para 2ª ou 3ª Via

Número da carteira de identidade anterior;

Certidão de nascimento ou casamento originais ou cópia autenticada;

CPF;

PIS, PASEP(opcional);

02 fotos 3×4 de frente, com fundo branco;

Comprovante de residência.

A 2ª e 3ª via da carteira de identidade é gratuita para maiores de 60 anos.

Em caso de perda, roubo ou furto, a emissão do documento só será feita diante da apresentação do Boletim de Ocorrência numerado. Todos os documentos originais.

O convênio busca viabilizar a população acesso ao documento civil básico de extrema importância para identificação pessoal e primordial para qualquer cidadão.

O presidente da câmara, vereador Diego de Lisete, disse que “tornar possível essa aquisição dentro do próprio município através do legislativo, é possibilitar a garantia de direitos da população, considerando as dificuldades de acesso, e condições financeiras para custeio de deslocamento até a capital do Estado para a emissão do documento”. Comentou.