Câmara de Guamaré emite Nota de Pesar pela morte do vereador Sub Carlos

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Guamaré, vem em nome de todos os Vereadores e funcionários da casa se solidarizar com os familiares e amigos pelo falecimento do Vereador Luiz Carlos de Souza, mais conhecido como Sub Carlos.

Suplente, Sub Carlos exerceu o cargo de Vereador de Guamaré pela primeira vez no ano de 2018 e voltou a assumir a função em setembro de 2019, deixando como legado uma trajetória marcada pelos relevantes serviços prestados ao município, principalmente na segurança pública.

O município de Guamaré perde um homem cumpridor de seus deveres. Neste momento de luto e saudade, pedimos a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos.

Guamaré, 07 de outubro de 2020.

Eudes Miranda

Presidente

(Visited 1 times, 1 visits today)